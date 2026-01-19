Stellantis Aktie
19.01.2026 12:26:38
Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,62 Prozent leichter bei 8 125,22 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,501 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 1,62 Prozent tiefer bei 8 125,51 Punkten, nach 8 258,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 165,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 114,77 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 151,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 8 174,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 709,75 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,854 Prozent abwärts. Bei 8 396,72 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 8 113,34 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 105 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 300,718 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
