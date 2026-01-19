Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 19.01.2026 12:26:38

Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer

Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer

Der CAC 40 fällt derzeit.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,62 Prozent leichter bei 8 125,22 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,501 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 1,62 Prozent tiefer bei 8 125,51 Punkten, nach 8 258,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 165,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 114,77 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 151,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 8 174,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 709,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,854 Prozent abwärts. Bei 8 396,72 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 8 113,34 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 105 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 300,718 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten