Euronext-Handel: CAC 40 am Mittwochnachmittag freundlich

Am Mittwoch wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 8 305,75 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 326,27 Zählern und damit 0,576 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 278,59 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 295,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 349,99 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7 803,33 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 8 714,94 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 8 156,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,35 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 399 334 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,660 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at