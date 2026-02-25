Euronext-Handel: CAC 40-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,37 Prozent höher bei 8 550,63 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,544 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 8 539,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 519,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 534,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 560,91 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,639 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 143,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der CAC 40 bei 8 025,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 051,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 560,91 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 430 594 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,986 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,01 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at