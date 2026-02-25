Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
|
25.02.2026 15:59:24
Euronext-Handel: CAC 40-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,37 Prozent höher bei 8 550,63 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,544 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 8 539,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 519,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 534,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 560,91 Zählern.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,639 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 143,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der CAC 40 bei 8 025,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 051,07 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 560,91 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 430 594 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,986 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,01 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
|20.02.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|Airbus SE
|185,70
|1,44%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|550,00
|-2,69%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|50,86
|0,00%
|Stellantis
|6,53
|-0,94%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
|CAC 40
|8 559,07
|0,47%
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.