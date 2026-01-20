Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40-Entwicklung 20.01.2026 09:28:58

Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,76 Prozent tiefer bei 8 050,74 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,501 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 8 054,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 057,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 040,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 151,38 Punkte. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 733,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,76 Prozent ein. Bei 8 396,72 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 040,04 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 045 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,718 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

