Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
|
20.01.2026 09:28:58
Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,76 Prozent tiefer bei 8 050,74 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,501 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 8 054,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 057,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 040,04 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 151,38 Punkte. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 733,50 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,76 Prozent ein. Bei 8 396,72 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 040,04 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 045 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,718 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26