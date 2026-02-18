Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

So bewegt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,33 Prozent auf 8 389,11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,490 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,108 Prozent auf 8 370,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 365,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 398,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,796 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 258,94 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 8 206,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,37 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 437,35 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 14 001 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,279 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,82 Prozent.

Redaktion finanzen.at