Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 18.02.2026 09:29:18

Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

So bewegt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,33 Prozent auf 8 389,11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,490 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,108 Prozent auf 8 370,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 365,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 398,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,796 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 258,94 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 8 206,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,37 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 437,35 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 14 001 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,279 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,82 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten