Euronext-Handel CAC 40 fällt am Nachmittag zurück

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,34 Prozent auf 8 479,37 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,139 Prozent stärker bei 8 519,86 Punkten, nach 8 508,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 561,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 478,95 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 218,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der CAC 40 bei 7 962,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 696,27 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,47 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 228 365 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 244,664 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at