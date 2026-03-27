Euronext-Handel CAC 40 gibt am Nachmittag nach

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,96 Prozent auf 7 695,11 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 2,307 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,066 Prozent auf 7 774,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 769,31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 677,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 785,46 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 580,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, lag der CAC 40 bei 8 103,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 990,11 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 6,10 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 213 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,496 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at