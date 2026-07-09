LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40-Kursentwicklung 09.07.2026 17:58:43

Euronext-Handel: CAC 40 klettert zum Handelsende

Euronext-Handel: CAC 40 klettert zum Handelsende

Der CAC 40 entwickelte sich am vierten Tag der Woche positiv.

Am Donnerstag steht der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,90 Prozent im Plus bei 8 326,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,665 Prozent fester bei 8 307,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 252,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 262,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 329,00 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,27 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 8 203,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der CAC 40 bei 8 245,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 878,46 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 625 743 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 244,713 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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