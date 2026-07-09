Euronext-Handel: CAC 40 klettert zum Handelsende

Am Donnerstag steht der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,90 Prozent im Plus bei 8 326,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,665 Prozent fester bei 8 307,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 252,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 262,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 329,00 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,27 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 8 203,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der CAC 40 bei 8 245,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 878,46 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 625 743 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 244,713 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at