Euronext-Handel: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu

Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,22 Prozent höher bei 8 613,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,480 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,671 Prozent auf 8 566,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 630,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 559,58 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 546,16 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,11 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 215 439 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 233,724 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at