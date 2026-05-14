LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Marktbericht
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14.05.2026 15:58:09
Euronext-Handel: CAC 40 legt nachmittags zu
Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,72 Prozent fester bei 8 065,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,334 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,689 Prozent auf 8 063,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 007,97 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 030,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 083,99 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,050 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 327,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 8 311,74 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Wert von 7 836,79 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,58 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 145 633 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 224,040 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent bei der Renault-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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