Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40-Performance im Blick
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11.09.2026 09:28:34
Euronext-Handel: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels zu
Um 09:12 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,60 Prozent auf 8 165,75 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,445 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,523 Prozent auf 8 159,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 116,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 157,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 167,08 Zählern.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,29 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Wert von 8 714,94 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 8 200,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 823,52 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,359 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 19 990 Aktien gehandelt. Mit 202,779 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,82 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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