SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Entwicklung
|
10.03.2026 17:58:57
Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Aufwind
Am Dienstag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1,79 Prozent höher bei 8 057,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,89 Prozent auf 8 064,82 Punkte an der Kurstafel, nach 7 915,36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 107,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 995,81 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 327,88 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 022,69 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 8 047,60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,68 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 287 531 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 247,054 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
