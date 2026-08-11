Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Index-Performance im Blick
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11.08.2026 12:26:49
Euronext-Handel CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Minus
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 8 706,95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.
Bei 8 698,86 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 732,29 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8 338,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 056,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 698,52 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,24 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 173 738 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 236,109 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
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12:26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
07.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|212,05
|-0,80%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|20,07
|1,39%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|483,25
|0,15%
|Renault S.A.
|28,50
|0,25%
|Stellantis
|4,76
|-1,51%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 722,00
|-0,05%
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