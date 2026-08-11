Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Index-Performance im Blick 11.08.2026 12:26:49

Euronext-Handel CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Minus

Euronext-Handel CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Minus

Der CAC 40 zeigt sich heute in Rot.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 8 706,95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.

Bei 8 698,86 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 732,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8 338,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 056,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 698,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,24 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 173 738 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 236,109 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 20,07 1,39% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 483,25 0,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,50 0,25% Renault S.A.
Stellantis 4,76 -1,51% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 722,00 -0,05%

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