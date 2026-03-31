SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Bewegung
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31.03.2026 17:58:39
Euronext-Handel: CAC 40 liegt letztendlich im Plus
Letztendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent fester bei 7 816,94 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,264 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,094 Prozent auf 7 765,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 772,45 Punkten am Vortag.
Bei 7 850,14 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 751,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 580,75 Punkten auf. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 8 149,50 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 7 790,71 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,62 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 245 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 226,230 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,52 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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