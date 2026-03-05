Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag sinkt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,55 Prozent auf 8 123,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,400 Prozent schwächer bei 8 135,07 Punkten, nach 8 167,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 115,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 138,70 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 3,35 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Wert von 8 238,17 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Wert von 8 114,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der CAC 40 bei 8 173,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,881 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 57 007 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249,288 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at