Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 aktuell
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23.10.2026 09:28:57
Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus
Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,25 Prozent auf 7 791,43 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 2,376 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 7 812,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,26 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 784,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 812,76 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 123,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 299,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 225,78 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 4,93 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 68 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,798 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,74
|-1,40%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|435,35
|1,14%
|Pernod Ricard S.A.
|67,46
|-0,53%
|Renault S.A.
|25,94
|-2,44%
|Stellantis
|3,61
|-4,77%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 782,82
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