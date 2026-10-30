Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Performance im Blick
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30.10.2026 09:28:47
Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 7 960,01 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,365 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent stärker bei 7 973,86 Punkten, nach 7 970,00 Punkten am Vortag.
Bei 7 957,61 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 978,71 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,84 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 964,51 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 8 485,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 157,29 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,87 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 8 813 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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