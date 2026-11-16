CAC 40
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16.11.2026 15:58:44
Euronext-Handel: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen
Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 8 396,02 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,198 Prozent höher bei 8 385,48 Punkten, nach 8 368,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 374,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 401,86 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 7 956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 636,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 170,09 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 198 209 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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