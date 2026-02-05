Euronext-Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Plus

Am Donnerstag springt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,18 Prozent auf 8 276,93 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,451 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,318 Prozent stärker bei 8 288,47 Punkten, nach 8 262,16 Punkten am Vortag.

Bei 8 312,68 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 251,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,38 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 8 211,50 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 8 074,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, stand der CAC 40 bei 7 891,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,997 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 71 494 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 262,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

