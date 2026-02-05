Worldline Aktie

Index-Bewegung 05.02.2026 12:26:46

Euronext-Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Plus

Euronext-Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Plus

Derzeit agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Am Donnerstag springt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,18 Prozent auf 8 276,93 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,451 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,318 Prozent stärker bei 8 288,47 Punkten, nach 8 262,16 Punkten am Vortag.

Bei 8 312,68 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 251,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,38 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 8 211,50 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 8 074,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, stand der CAC 40 bei 7 891,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,997 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 71 494 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 262,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

06.02.26 Stellantis Buy UBS AG
06.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,50 1,35% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 536,30 0,17% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,18 -1,06% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,15 -24,14% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 273,84 0,43%

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

