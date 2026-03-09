Euronext-Handel CAC 40 notiert letztendlich im Minus

Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,98 Prozent schwächer bei 7 915,36 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,375 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 2,30 Prozent schwächer bei 7 809,74 Punkten, nach 7 993,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 768,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 929,53 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 8 323,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 052,51 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der CAC 40 auf 8 120,80 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,41 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 669 626 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,288 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

