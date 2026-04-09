SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40 aktuell
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09.04.2026 17:59:01
Euronext-Handel CAC 40 notiert schlussendlich im Minus
Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,22 Prozent tiefer bei 8 245,80 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,319 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,153 Prozent auf 8 251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 263,87 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 183,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 254,56 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 3,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 915,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 362,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 6 863,02 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,617 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 224 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,740 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|487,55
|0,21%
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|6,75
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