Euronext-Handel CAC 40 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,89 Prozent tiefer bei 7 964,51 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,418 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,021 Prozent leichter bei 8 034,22 Punkten, nach 8 035,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 950,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 068,51 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 1,81 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 8 401,18 Punkten. Der CAC 40 lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 206 952 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 204,532 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at