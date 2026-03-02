CAC 40

8 447,91
-132,84
-1,55 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
CAC 40-Performance im Fokus 02.03.2026 09:57:41

Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der CAC 40 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:35 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,90 Prozent leichter bei 8 417,72 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 2,05 Prozent auf 8 404,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 580,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 434,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 390,09 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Wert von 8 181,17 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 8 074,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 8 111,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,72 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 322 113 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,086 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 447,08 -1,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen