Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Um 09:35 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,90 Prozent leichter bei 8 417,72 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 2,05 Prozent auf 8 404,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 580,75 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 434,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 390,09 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Wert von 8 181,17 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 8 074,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 8 111,63 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,72 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 322 113 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,086 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
finanzen.at
