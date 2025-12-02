Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursentwicklung 02.12.2025 17:58:43

Euronext-Handel CAC 40 schließt im Minus

Euronext-Handel CAC 40 schließt im Minus

CAC 40-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag verlor der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,28 Prozent auf 8 074,61 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,151 Prozent schwächer bei 8 084,77 Punkten, nach 8 097,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 135,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 072,06 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 121,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 654,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 236,89 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. Bei 8 314,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 376 118 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 313,700 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten