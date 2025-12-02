Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
|
02.12.2025 17:58:43
Euronext-Handel CAC 40 schließt im Minus
Am Dienstag verlor der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,28 Prozent auf 8 074,61 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,151 Prozent schwächer bei 8 084,77 Punkten, nach 8 097,00 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 135,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 072,06 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 121,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 654,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 236,89 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. Bei 8 314,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 376 118 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 313,700 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
