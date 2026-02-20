Euronext-Handel: CAC 40 schließt in der Gewinnzone

Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 1,39 Prozent auf 8 515,49 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,522 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,517 Prozent stärker bei 8 442,18 Punkten, nach 8 398,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 421,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 529,00 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 062,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 981,07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 122,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,91 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 529,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 436 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,023 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

