Euronext-Handel CAC 40 startet im Minus

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montag in die Verlustzone.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,05 Prozent leichter bei 8 336,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,32 Prozent auf 8 313,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 425,13 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 313,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 340,79 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 7 665,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der CAC 40 8 062,58 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der CAC 40 7 285,86 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,72 Prozent zu. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 30 437 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,898 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at