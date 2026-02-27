LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursentwicklung
|
27.02.2026 09:29:15
Euronext-Handel CAC 40 startet mit Verlusten
Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,05 Prozent leichter bei 8 616,71 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,555 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,133 Prozent auf 8 609,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 620,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 602,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 617,69 Zählern.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 152,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, stand der CAC 40 bei 8 099,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 102,52 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,14 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 79 735 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,504 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
