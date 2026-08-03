Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
|
03.08.2026 09:28:34
Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,97 Prozent auf 8 592,33 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,480 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,671 Prozent auf 8 566,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,64 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 597,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 559,58 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der CAC 40 bei 8 114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 546,16 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 17 611 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,724 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
31.07.26
|CAC 40-Handel aktuell: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)