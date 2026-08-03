Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart

Der CAC 40 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,97 Prozent auf 8 592,33 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,480 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,671 Prozent auf 8 566,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,64 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 597,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 559,58 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der CAC 40 bei 8 114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 546,16 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 17 611 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,724 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at