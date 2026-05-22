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CAC 40-Performance im Fokus 22.05.2026 09:29:09

Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Freitag erneut ins Plus.

Am Freitag steht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,50 Prozent im Plus bei 8 126,24 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,655 Prozent fester bei 8 138,97 Punkten in den Handel, nach 8 086,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 138,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 123,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 3,37 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 156,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 515,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 864,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,842 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 65 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 234,301 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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