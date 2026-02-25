Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Anleger in Paris schicken den CAC 40 derzeit erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 8 549,97 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,544 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 8 539,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 519,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 553,07 Punkte, das Tagestief hingegen 8 537,80 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,631 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 143,05 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 8 025,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 051,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 553,07 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,986 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at