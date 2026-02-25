LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 25.02.2026 09:29:25

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Anleger in Paris schicken den CAC 40 derzeit erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 8 549,97 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,544 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 8 539,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 519,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 553,07 Punkte, das Tagestief hingegen 8 537,80 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,631 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 143,05 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 8 025,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 051,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 553,07 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,986 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten