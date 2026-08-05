Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Anleger in Paris schicken den CAC 40 derzeit erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,17 Prozent aufwärts auf 8 681,56 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,516 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,204 Prozent auf 8 684,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 666,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 693,89 Punkte, das Tagestief hingegen 8 677,77 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,34 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 508,07 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 8 062,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 621,04 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 693,89 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,503 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at