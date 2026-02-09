Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Entwicklung
|
09.02.2026 09:29:26
Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,42 Prozent höher bei 8 308,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 308,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 292,38 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 362,09 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der CAC 40 bei 7 950,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 7 973,03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 184 433 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 266,165 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
