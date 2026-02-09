Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am Morgen aufwärts.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,42 Prozent höher bei 8 308,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 308,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 292,38 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 362,09 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der CAC 40 bei 7 950,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 7 973,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 184 433 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 266,165 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at