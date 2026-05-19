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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Fokus 19.05.2026 09:29:01

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,43 Prozent höher bei 8 021,98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,329 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,104 Prozent fester bei 7 995,81 Punkten, nach 7 987,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 027,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 995,81 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 425,13 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 8 398,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der CAC 40 7 883,63 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,11 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 410 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,301 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie weist mit 4,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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