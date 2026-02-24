Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,11 Prozent auf 8 506,54 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,550 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 461,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 509,21 Zähler.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 8 143,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der CAC 40 7 959,67 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 8 090,99 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,80 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 532,95 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 73 980 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 276,986 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at