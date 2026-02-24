Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 24.02.2026 12:26:59

Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,11 Prozent auf 8 506,54 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,550 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 461,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 509,21 Zähler.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 8 143,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der CAC 40 7 959,67 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 8 090,99 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,80 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 532,95 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 73 980 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 276,986 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten