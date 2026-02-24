Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Blick
|
24.02.2026 12:26:59
Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell
Um 12:09 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,11 Prozent auf 8 506,54 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,550 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 461,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 509,21 Zähler.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 8 143,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der CAC 40 7 959,67 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 8 090,99 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,80 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 532,95 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 73 980 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 276,986 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:59
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
09:30
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
23.02.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse Paris: CAC 40 mittags stärker (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)