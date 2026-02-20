Euronext NV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Euronext NV hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Euronext NV 1,40 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Euronext NV 456,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 397,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,65 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Euronext NV im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 24,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,82 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,41 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 7,21 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 1,82 Milliarden EUR belaufen.

