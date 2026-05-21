Euronext NV präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Euronext NV gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Euronext NV noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 526,7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at