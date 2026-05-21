Euronext NV Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Euronext NV Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Euronext NV Un im vergangenen Quartal 616,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Euronext NV Un 482,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at