Euronext NV Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Euronext NV Un lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 531,2 Millionen USD gegenüber 424,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Euronext NV Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,22 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,61 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,05 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at