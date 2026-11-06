Euronext Q3 Results Climb; To Buy Back Up To €350 Mln Shares - Update

(RTTNews) - Euronext N.V. (ENX.PA) reported Friday higher profit and revenues in its third quarter.

Further, Euronext said it plans to launch a share repurchase programme of a maximum of 350 million euros, or around 2 percent of its outstanding share capital. The programme will commence on November 9 for a maximum duration of twelve months.

In the third quarter, net income climbed 30.2 percent to 194.9 million euros from last year's 149.7 million euros. Earnings per share grew to 1.90 euros from 1.46 euros a year ago.

Adjusted earnings were 223.2 million euros or 2.17 euros per share for the period, compared to 169.0 million euros or 1.64 euros per share a year ago. Adjusted EBITDA was 364.2 million euros, up 31.6 percent year-over-year, and adjusted EBITDA margin was 66.5 percent, up 3.3 percentage points from last year.

The company's revenue for the period rose 24.9 percent to EUR547.4 million from EUR438.1 million last year.

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