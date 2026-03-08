09.03.2026 00:35:38

Europa bevorzugen: SPD will mehr Schutz für heimische Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des internationalen Wettbewerbs will die SPD europäische Firmen stärker in Schutz nehmen. "Europa darf nicht vom Spielfeldrand aus zuschauen, wenn andere große Wirtschaftsräume ihre Industrien schützen und wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzen", sagte Parteichef und Finanzminister Lars Klingbeil der "Rheinischen Post". "Wir wollen Europa wirtschaftlich so stark machen, dass wir nicht erpressbar sind."

China und die USA im Fokus

Einen aktuellen Vorschlag der EU-Kommission für mehr wirtschaftliche Souveränität halte er für nicht ambitioniert genug. Nach dem Bericht der Zeitung will das SPD-Präsidium am Montag einen Beschluss fassen, der unter anderem vorsieht, bei öffentlichen Aufträgen gezielt Produkte und Dienstleistungen aus Europa zu bevorzugen. Abhängigkeiten zum Beispiel beim Thema Energie sollten verringert werden. Als Wettbewerber nennt das Papier demnach China und die USA. Bei China kritisiere die SPD die massiven staatlichen Subventionen, im Falle der USA die hohen Zölle.

Arbeitsministerin Bärbel Bas, ebenfalls SPD-Chefin, sagte der Zeitung, eine starke europäische Industriepolitik bedeutete mehr Produktion und Wertschöpfung in Europa und "klare Regeln gegen Dumping", mit dem Preise und Standards unterlaufen würden./mi/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen