KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.09.2026 09:19:49
Europa fällt bei KI weit zurück - wie lässt sich das noch umkehren?
Europas Haushalten mangelt es nicht an Ersparnissen. Aber es fehlt an Kanälen, um das Geld in zukunftsträchtige Investitionen zu lenken, etwa für Künstliche IntelligenzWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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