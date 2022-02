Europa-Politiker Weber 'absolut glücklich' über Nord-Stream-2-Stopp

VILNIUS (dpa-AFX) - Der deutsche Europa-Politiker Manfred Weber hat den vorübergehenden Stopp des Genehmigungsverfahrens für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 begrüßt. "Ich bin absolut glücklich, dass die Bundesregierung gestern verstanden hat, dass Nord Stream 2 nicht weitergeführt werden kann. Das war so dringend nötig", sagte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament bei einem Besuch in Litauen am Mittwoch. "Das war ein großer Schritt für die Glaubwürdigkeit der westlichen Welt". Auch Deutschland als führendes Land in Europa habe damit Glaubwürdigkeit zurückgewonnen, sagte Weber vor einer Sitzung der Europäischen Volkspartei (EVP) in Vilnius.

Die umstrittene Erdgas-Pipeline von Russland nach Deutschland durch die Ostsee ist fertig, das Genehmigungsverfahren für den Betrieb wurde allerdings von der Bundesregierung am Dienstag gestoppt. Damit reagierte sie auf die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine.

Weber begrüßte auch die geplanten Sanktionen gegen Russland und rief zur Geschlossenheit auf. "Wir müssen verstehen, dass wir derzeit reagieren, und wir brauchen eine proative Strategie für die Zukunft", sagte er. Die ganze Entwicklung sei ein "Weckruf", dass außen- und verteidigungspolitisch auf europäischer Ebene mehr gemeinsame Stärke gezeigt werden müsse. "Die Dinge ändern sich grundlegend im heutigen Europa, und wir erwachen in einem neuen Europa, in einer neuen Realität", betonte Weber./awe/DP/jha