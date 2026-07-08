KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.07.2026 15:16:00
Europa stärkt KI-Sicherheit nach US-Modell-Blockade
Die US-Regierung hatte den Zugang zu zwei KI-Modellen von Anthropic für Ausländer blockiert. Die EU-Kommission reagiert mit einem Plan für mehr KI-Sicherheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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