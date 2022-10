Europa wendet sich bei reifendem Markt cloud-nativen Tools zu

Unternehmen in Europa gewinnen ein tieferes Verständnis cloud-nativer Technologien und wenden sich diesen etwas schneller zu als Unternehmen in den USA, so eine neue Forschungsstudie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Die Verfasser der von ISG Provider Lens™ erstellten Studie "Cloud Native Services and Solutions" 2022 für Europa stellten eine weit verbreitete und zunehmende Nutzung von Containern und Kubernetes-Orchestrierung fest, selbst zu einer Zeit, wo der Markt von einem Hype-und-Wachstums-Boom in eine reifere Phase übergehe. Unternehmen in Europa seien jetzt damit beschäftigt, ihre cloud-nativen Einsätze zu steigern, die zunehmend in einer Multicloud-Umgebung stattfinden.

"Während Unternehmen cloud-native Strategien verfolgen, nehmen viele davon die Stärken verschiedener öffentlicher Clouds in Anspruch, und hinzu kommen hausinterne und Edge-Umgebungen", erklärte Bernie Hoecker, Partner, Enterprise Cloud Transformation, bei ISG. "Damit wird ihre Architektur zwar noch komplexer gestaltet, aber es hilft auch dabei, technische Verpflichtungen oder Bindungen zu vermeiden."

Unternehmen lernen die Vorteile ebenso wie die Herausforderungen cloud-nativer Technologien allmählich besser kennen. Die Migration bestehender Anwendungen auf verteilte, container-basierte Mikroarchitekturen in der Cloud könne schnellere Zykluszeiten für neue Software und eine bessere Skalierbarkeit für Nachfrageschwankungen ergeben und ermögliche zudem eine reibungslosere Integration in DevOps-Software-Pipelines, so die ISG. Ein cloud-nativer Ansatz erfordere jedoch auch neue Fähigkeiten, neue Sicherheits-Tools und die Möglichkeit, weit verteilte Softwarekomponenten zu verfolgen und zu überwachen.

Dem Bericht zufolge haben jüngste Branchenumfragen in Europa ergeben, dass etwa drei Viertel der Backend-Entwickler im Jahr 2021 Container verwendeten. Allerdings benötigten zahlreiche europäische Firmen weiterhin Hilfe, um cloud-native Technologien in ihrer IT-Umgebung zu skalieren. Eine zunehmende Anzahl von Dienstanbietern biete Container-Migrationsfabriken und "Tag-2"-Beratung und Unterstützung, um den Übergang zu erleichtern.

Cloud-native Strategien in Europa müssten sich in vielen Fällen mit evolvierenden Anforderungen an Datenhoheit und Wohnsitz auseinandersetzen, die bestimmen, wohin Daten innerhalb verteilter Anwendungsarchitekturen verschoben werden können, so die ISG. Anbieter entwickelten spezifische Tools, um dieses Problem zu lösen. Nachhaltigkeit sei ebenfalls ein Aspekt von zunehmender Bedeutung.

"Viele europäische Firmen brauchen jetzt cloud-native Tools zur Beobachtung und Messung der Umweltauswirkungen ihres Betriebs", so Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Das macht die Beobachtbarkeit zu einer noch komplexeren Aufgabe."

In der Studie werden auch andere globale und europäische cloud-native Trends angesprochen, darunter der Stillstand bei der Nachfrage nach serverloser Architektur und die zunehmende Bedeutung von Edge-Lösungen und Open-Source-Software und Standards.

Die Studie ISG Provider Lens™ Cloud Native Services and Solutions 2022 für Europa evaluiert die Fähigkeiten von 65 Anbietern in fünf Marktsegmenten: Managed Container Services, Container Platform Solutions, Hyperscaler Cloud-native Platforms, Cloud-native Observability Solutions und Cloud-native Security Platforms.

In der Studie wird VMware als Leader in drei Segmenten eingestuft und Dynatrace und Sysdig als Leader in je zwei Segmenten. Accenture, AWS, Capgemini, Cognizant, Computacenter, Datadog, DXC, Google, HCL, HPE, Microsoft Azure, Mirantis, New Relic, OVHcloud, Palo Alto Networks, SUSE Rancher, Red Hat, Splunk und Wipro sind Leader in je einem Segment.

Eine bearbeitete Version der Studie ist erhältlich bei Dynatrace.

Die Studie ISG Provider Lens™ Cloud Native Services and Solutions 2022 für Europa steht Abonnenten oder zum einmaligen Erwerb auf folgender Webseite zur Verfügung.

