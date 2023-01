Europäische Börsen verharren im Plus

Frankfurt (Reuters) - Nach der rasanten Aufholjagd zum Jahresanfang haben die europäischen Aktienmärkte ihre Kursgewinne am Mittwoch verteidigt.

Der deutsche Leitindex Dax rückte am Nachmittag um 0,1 Prozent auf 15.205 Punkte vor. Sein europäisches Pendant EuroStoxx50 zog 0,3 Prozent auf 4186 Zähler an. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes waren knapp im Plus. "Noch kleben die Anleger eisern an ihren Aktien und verhindern so eine Korrektur, auf die andere so sehnsüchtig warten", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Gleichzeitig fingen einige Anleger nun an, Gewinne aus der Jahresanfangsrally mitzunehmen. "Deshalb dürfte sich der Dax ohne neue Impulse schwer damit tun, sich deutlich von der 15.200-Marke nach oben abzusetzen."

Es seien drei Faktoren, die die Aktienmärkte auf dem hohen Niveau stützten, sagte Aktienstratege Andreas Bruckner von der Forschungsabteilung der Bank of America. Es handele sich vor allem um Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der größten Notenbanken und eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach der jüngsten Corona-Welle in China. Zudem hätten die neuesten Konjunkturdaten Spekulationen geschürt, dass eine mögliche Rezession nicht sehr stark ausfallen werde. "Aber der Rausch, in dem sich die Märkte befinden, wird irgendwann verschwinden, weil es unmöglich sein wird, die zugrundeliegende Nachfrageschwäche zu verbergen."

IEA- UND OPEC-PROGNOSEN STÜTZEN ÖLPREISE

Am Rohölmarkt zogen die Preise nach Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) und des Exportkartells Opec+ auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember an. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 87,15 Dollar pro Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kletterte um 1,8 Prozent auf 81,61 Dollar pro Barrel. Die Aufhebung der strikten Corona-Maßnahmen in China werde die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch steigen lassen, erklärte die IEA. Auch Opec+ rechnete trotz des anfänglichen Einbruchs mit einer langfristigen Erholung.

Der China-Optimismus trieb auch andere Rohstoffpreise an. Industriemetalle wie Kupfer, Zink, Zinn, Nickel und Aluminium gewannen zwischen 1,2 und 3,4 Prozent. Gefragt war auch Baumwolle mit einem Kursanstieg um zwei Prozent.

ASMI-AKTIEN HEBEN AB - CONTINENTAL AUF TALFAHRT

Bei den Einzelwerten verhalfen überraschend starke Umsätze dem Chiphersteller ASM International zu einem Kurssprung von 10,4 Prozent auf 316 Euro. Ein unerwarteter Sprung in die operative Gewinnzone und ein optimistischer Ausblick ermunterten Anleger auch zum Einstieg bei Just Eat Takeaway. Die Titel der Lieferando-Mutter stiegen in Amsterdam um knapp neun Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 26,18 Euro. Die Zahlen von Continental kamen dagegen nicht gut an. Die Aktie des Zulieferers rauschte in der Spitze um fünf Prozent nach unten und war damit der größte Verlierer im Dax. Verspätete Zahlungen und höhere Kosten im Industriegeschäft hatten dem Konzern zu schaffen gemacht.

In den USA treiben positive Studienergebnisse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Moderna vorbörslich um knapp sieben Prozent in die Höhe. Modernas Impfstoff gegen den Atemweg-Krankheitserreger RSV - eine der Hauptursachen für Lungenentzündungen bei Kleinkindern und älteren Menschen - zeigte in der Phase-3-Studie eine Wirksamkeit von 83,7 Prozent bei Erwachsenen ab 60 Jahren, teilte die US-Biotechfirma mit. Bislang gibt es keine zugelassene RSV-Impfung für Erwachsene. Die Anleger griffen auch bei United Airlines zu. Die Anteilsscheine der Fluglinie stiegen im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Gewinnprognose für 2023 um das Vierfache angehoben und angekündigt, dass die Erträge aus dem vergangenen Quartal höher als erwartet ausfallen würden.

(Bericht von Zuzanna Szymanska und Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)