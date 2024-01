Europäische Börsen wenig verändert - Warten auf EZB-Signale

Frankfurt (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Anleger am Donnerstag zunächst von der Börse ferngehalten.

Der Dax lag am Vormittag 0,3 Prozent im Minus bei 16.848 Punkten. Der EuroStoxx50 notierte kaum verändert.

Am Donnerstag kommen die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt zu ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr zusammen. Experten gehen davon aus, dass die EZB auch dieses Mal die Zinsen nicht anrühren wird. Im Fokus des Treffens dürfte vor allem stehen, wann die EZB die Kurswende einleiten und erstmals wieder die Schlüsselsätze senken wird. Die Zinsentscheidung wird um 14.15 Uhr (MEZ) bekanntgegeben, um 14.45 Uhr wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde diese in einer Pressekonferenz begründen. Möglicherweise werde man dann nicht viel weiter sein, was Hinweise auf den Zeitpunkt erster Zinssenkungen angehe, urteilte Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. "Denn es ist verständlich, dass die EZB auf weitere Informationen warten und sich nicht aus dem Fenster lehnen möchte." Allerdings werde die EZB wohl versuchen, die schon weit gediehenen Zinssenkungserwartungen wieder einzufangen.

Einen kurzen Dämpfer für die Märkte gab es am Vormittag vom Ifo-Geschäftsklimaindex, der im Januar überraschend auf 85,2 Zähler von 86,3 Punkten im Vormonat sank. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 86,7 Punkte gerechnet. Die Dynamik dürfte schwach bleiben, sagte Ralf Umlauf von der Helaba, "Erst im Verlauf des Jahres ist wohl wieder mehr Schwung zu erwarten."

AUTOWERTE EUROPAWEIT UNTER DRUCK - TESLA ENTTÄUSCHT

Auf die Stimmung im europäischen Chipsektor drückten STMicro, die Titel gaben um 2,2 Prozent nach. Der europäische Chipkonzern erwartet nach mauen Geschäften im vierten Quartal auch zum Jahresauftakt Einbußen. Infineon büßten im Dax ein halbes Prozent ein.

Die Papiere von SAP und Siemens Energy gaben nach ihren Kurssprüngen vom Vortag wieder etwas nach und verloren 0,7 und 1,3 Prozent. Puma setzten im MDax ihre Talfahrt vom Vortag fort und rutschten um 3,6 Prozent. Der fränkische Sportartikelkonzern hatte am Mittwoch die Anleger mit einem Gewinnrückgang vor den Kopf gestoßen.

Auf der Gewinnerseite in Europa standen die Aktien von Nokia mit einem Plus von gut sechs Prozent. Der Betriebsgewinn des finnischen Telekom-Ausrüsters brach zwar im vierten Quartal infolge der mauen Nachfrage vor allem in Nordamerika und Indien ein, aber nicht so stark wie Analysten befürchtet hatten. Zudem erwartet der Konzern eine Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr 2024.

Europaweit im Minus waren Autowerte. Im Dax fielen Volkswagen, Porsche, Mercedes Benz und BMW um bis zu ein Prozent. In Paris gaben Renault ein Prozent nach, Stellantis in Mailand 1,5 Prozent. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss hatte Tesla eine Bruttomarge bekanntgegeben, die niedriger ausfiel als Analysten erwartet hatten. Zudem enttäuschte der Umsatz und der Ausblick war verhalten. Vorbörslich lagen die Tesla-Aktien sechs Prozent im Minus.

Bei Givaudan honorierten die Anleger den Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr und die Erhöhung der Dividende. Die Aktien des Schweizer Aromen- und Duftherstellers gewannen rund 5,1 Prozent.

