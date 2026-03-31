KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
31.03.2026 14:52:00
Europäische KI-Autonomie: Mistral investiert 830 Mio. US-Dollar in Rechenzentrum
Mistral nimmt einen Kredit von 830 Millionen US-Dollar auf, um nahe Paris ein KI-Rechenzentrum mit Nvidia-GPUs zu bauen. Das soll Europas KI-Autonomie stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!