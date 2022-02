Europäische Life-Sciences-Unternehmen wollen ihre Analysefähigkeiten verbessern

Europäische Life-Sciences-Unternehmen investieren verstärkt in Analyse- und andere Technologien, um die Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und patientenorientierte Innovationen voranzutreiben. Dies geht aus einem neuen Bericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht "2021 ISG Provider Lens™ Life Sciences Digital Services Report for Europe" zeigt, dass Life-Sciences-Unternehmen in der Region außerdem daran interessiert sind, Analysen zur Unterstützung von Marketing und Vertrieb sowie zur Optimierung der Prozesse entlang der Lieferkette einzusetzen. Vor allem MedTech-Unternehmen suchen nach Dienstleistern, die sie bei der digitalen Transformation unterstützen.

"Die digitale Transformation ist der Schlüssel zu den laufenden Bemühungen der europäischen Life-Sciences-Branche, sich zu wandeln und neue Wege zur Innovation zu finden", so Barbara Florschütz, ISG-Partnerin mit Sitz in Deutschland. "Die Branche setzt auf digitale Initiativen, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die langfristige Nachhaltigkeit und Stabilität wiederherzustellen."

Laut dem Bericht werden digitale Technologien in Europa zunehmend für den Zugang zur Gesundheitsversorgung genutzt. Die Patienten nutzen Plattformen, um Termine zu buchen, virtuelle Gesundheitsberatung in Anspruch zu nehmen und ihre Gesundheit aus der Ferne zu kontrollieren. Viele europäische Verbraucher nutzen die Technologie, um ihre Gesundheit zu überwachen und zu erhalten und sich auf die Behandlung einzulassen. Sie sind außerdem bereit, Gesundheitsdaten zu teilen, wenn sie dafür einen Gegenwert erhalten.

COVID-19 war und ist eine treibende Kraft hinter den jüngsten und laufenden regulatorischen Änderungen in Europa, und diese werden sich auf jedes Pharma-, Biotechnologie- oder MedTech-Unternehmen auswirken, das derzeit Produkte in der Europäischen Union verkauft oder fördert, heißt es im Bericht. So hat beispielsweise die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) einen kooperativen Ansatz zur Bewältigung künftiger Gesundheitskrisen in der gesamten Europäischen Union entwickelt, und in Großbritannien hat die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) einen neuen Umsetzungsplan erstellt, der von einem flexibleren, während der Pandemie eingeführten Genehmigungsverfahren profitiert.

Der Bericht stellt fest, dass technologische Innovationen wie verbesserte Konnektivität, mobile Möglichkeiten, IoT und KI die MedTech-Branche als Ganzes verändert haben. Medizinische Geräte sind heute ein integrierter Bestandteil des gesamten Datenlebenszyklus, und MedTech-Unternehmen suchen nach Anbietern, die nicht nur Innovationen bei den Geräten selbst, sondern auch Fachwissen in Bezug auf Regularien, Cybersicherheit, Qualität und Compliance bieten.

Die Bereiche Pharmakovigilanz und Regulierung – beides Gebiete, auf denen bereits vor der Pandemie technologische Innovationen stattfanden – treiben die Nachfrage nach immer ausgefeilteren digitalen Dienstleistungen weiter voran. Führende Anbieter in diesen Bereichen zeigen ihre Stärke bei der Nutzung von KI, natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und maschinellem Lernen zur Erfassung und Verarbeitung von Informationen aus unstrukturierten Daten. Die Dienste der Anbieter im Bereich Regulierung nutzen Technologien zur Erfassung und Verbreitung regulatorischer Informationen, um die Erstellung aussagekräftiger Einreichungsdokumente zu unterstützen und die Erfüllung der Anforderungen an Qualität und Compliance zu dokumentieren.

Darüber hinaus intensiviert sich laut dem Bericht die Zusammenarbeit zwischen traditionellen IT-Anbietern und Auftragsforschungsinstituten (CROs), häufig unter Beteiligung von Vertretern aus Industrie und Wissenschaft, da die führenden Anbieter in diesen Bereichen ihr kombiniertes Fachwissen nutzen. Führende Anbieter legen den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Ergebnisse für die Patienten durch Kombination von fundiertem Fachwissen mit digitalen Möglichkeiten.

Die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Technologien geht dem Bericht zufolge mit anderen Trends in der gesamten Branche einher. Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten, um den Anforderungen einer wachsenden Zahl von Mitarbeitern an entfernten Standorten und dem Bedarf an zusätzlicher Rechenleistung gerecht zu werden. Die sich ändernden Geschäftsanforderungen haben zudem die Nachfrage nach Software-as-a-Service-Lösungen erhöht, die große Datenmengen in Business Intelligence umwandeln können.

Der "2021 ISG Provider Lens™ Life Sciences Digital Services Report for Europe" bewertet die Fähigkeiten von 22 Anbietern in zwei Quadranten: Digitale Transformationsdienste für MedTech-Unternehmen sowie digitale Transformationsdienste für Pharmakovigilanz und regulatorische Fragen.

Der Bericht nennt Capgemini, Cognizant, TCS und Wipro als führende Unternehmen in beiden Quadranten sowie Atos, HARMAN, LTTS und PPD als führende Unternehmen in einem Quadranten.

Darüber hinaus werden HCL und Tech Mahindra in einem Quadranten als "Rising Stars" bezeichnet, d. h. als Unternehmen mit "vielversprechenden Portfolios" und "großem Zukunftspotenzial" laut ISG-Definition.

