SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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15.10.2026 08:27:00
Europäische Union: So viel kostet uns die EU - und so teuer soll sie noch werden
Die europäischen Regierungschefs streiten beim Gipfeltreffen ums Geld: Brüssel fordert mehr Mittel, Kanzler Merz nennt die Pläne »unbezahlbar«. Um wie viele Milliarden geht es für Deutschland – und was passiert damit?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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