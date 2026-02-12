Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
12.02.2026 11:25:00
Europäische Verlage gehen gegen Googles AI Overviews vor
Wettbewerbsrecht: Europäische Verlage und die EU-Kommission haben eine formelle Beschwerde gegen Googles KI-Suche eingelegt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
